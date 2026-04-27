Director del FBI asegura que estarán «listos» para una segunda cena de corresponsales

WASHINGTON.-El director del FBI, Kash Patel, aseguró este lunes que el protocolo de seguridad será «completamente diferente» si se reprograma la cena de corresponsales de la Casa Blanca y aseguró que estarán «listos» para el evento luego del suceso ocurrido el pasado sábado.

«Creo que lo haremos de una manera completamente diferente. El sábado por la noche escucharon al presidente decir que lo haremos de nuevo en breve, tal vez en unos 30 días, y que estaremos listos para ello», dijo Patel en una entrevista con la cadena Fox News en la que elogió la investigación oficial para esclarecer los hechos.

Según el jefe del Buró Federal de Investigaciones, los agentes «no han dormido en todo el fin de semana» para tratar de esclarecer la cadena de sucesos y los motivos que llevaron al sospechoso, identificado en los medios como Cole Allen, a atentar contra funcionarios de la Administración.

Allen, un profesor de 31 años residente en California, comparecerá este lunes en una corte federal de Washington donde se prevé que lo imputen con cargos por uso de arma de fuego y agresión a un agente federal, entre otros, tras intentar entrar armado a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

EFE