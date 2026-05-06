Diputado Correa aseguró que alto costo de tarifas de estacionamiento genera pérdidas en comercios

CARACAS.- José Gregorio Correa, diputado a la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente de la Comisión de Administración y Servicios, analizó la fluctuación de las tarifas de estacionamientos privados y sus modificaciones tras la investigación de la Asamblea Nacional.

Indicó que ministros del área de la comisión se reunirán hoy en el Salón Boliviano, en el encuentro participarán los cinco directores de la policía municipal de Caracas, la Cámara de Estacionamientos y la Cámara de Centros Comerciales con el fin de debatir el tópico de las tarifas y los parqueros.

Denunció la toma de calles por parte de los cuidadores, asunto que será discutido en la reunión. Asimismo, destacó que el alto costo de las tarifas de estacionamiento genera pérdidas en los comercios, principalmente en lugares de consumo de alimentos; además, señaló que los estacionamientos deben contar con seguros y personal responsable que garantice la integridad de los vehículos.

«Tenemos que ver si tenemos tarifas ajustables de acuerdo a la realidad de cada quien (…) que le busquemos una vuelta, no que desmejoremos la calidad del servicio«, manifestó en una entrevista concedida al programa Dos más Dos de Unión Radio .

Apuntó que esta segunda reunión funcionará como punto de acercamiento hacia soluciones que beneficien al ciudadano y permitan regular con orden los precios de las tarifas de estacionamientos privados. «Yo he visto voluntad en los ministros en que esto se regule y yo estoy planteando en que vaya un paquete de opciones«, mencionó.

Este conjunto de opciones refleja tiempos cortos desde media a una hora para dejar vehículos en un estacionamiento. «Lo que sí me parece que no debe ser, es que si yo voy una hora pague lo mismo que por ocho«, finalizó.

Noryelkis González/ Unión Radio