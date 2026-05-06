Canciller Gil asegura que Venezuela está dispuesta a mantener relaciones con Guyana bajo acuerdo de Ginebra

CARACAS.- El canciller de la República, Yvan Gil Pinto, aseguró que Venezuela está dispuesta a llevar de buena manera las relaciones con Guyana siempre que estén enmarcadas en el Acuerdo de Ginebra.

«A través del Acuerdo de Ginebra, Venezuela está dispuesta a trabajar directo, cara a cara como manda este acuerdo con la República Cooperativa de Guyana para zanjar definitivamente esta controversia que ya cumple 126 años».

Igualmente invitó a la comunidad internacional a evaluar los argumentos que plantea el Ejecutivo nacional «para recuperar los derechos de Venezuela que se intentan despojar con esa acción que se inició en 1989».

Las declaraciones fueron ofrecidas desde La Haya, Países Bajos, donde se realiza la audiencia oral sobre la Guayana Esequiba.

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