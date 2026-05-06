Diputado Angelini reitera que se necesitan cuatro salarios para cubrir la canasta básica

CARACAS.- Ezio Angelini, expresidente de Fedecámaras Zulia y diputado ante la Asamblea Nacional por un Nuevo Tiempo, ofreció un panorama acerca de las reivindicaciones laborales necesarias tras el reciente aumento del ingreso mínimo integral.

Señaló que las condiciones laborales de los venezolanos son complejas y que el reciente aumento del ingreso no alcanza para cubrir la mitad de la canasta alimentaria. «Se necesitan cuatro salarios de esos para cubrir la canasta básica de una familia de cuatro personas«, afirmó.

En este sentido, Angelini señaló que se debe volver al diálogo tripartito. Mencionó que si bien el Ejecutivo no cuenta con los recursos para un aumento mayor, se debió divulgar un anuncio a largo plazo además de discutir las reformas de la Ley del Trabajo. «Yo creo que hay que empezarle a hablar con honestidad a los trabajadores y a la gente, tenemos una situación compleja económica-social desde hace muchos años y la gente lo sabe«, aseveró en una entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio .

Destacó que aunque el diálogo tripartito se haya efectuado, los resultados son escasos debido a que persiste la inamovilidad, no se definen las modificaciones de la Ley del Trabajo y las discusiones sobre un salario digno para los trabajadores continúan. Subrayó que se han evidenciado avances desde el punto de vista económico, pero se requieren resultados mayores.

Insistió en que para una óptima recuperación económica se tienen que brindar incentivos a inversores venezolanos. «Tenemos que empezar a generar incentivos, tenemos que empezar a hablar de encaje legal (…) las propuestas están hechas, hablar de descentralización, cambiar el modelo por completo pero ya es momento de aplicarlo«, manifestó. Además, resaltó que con las propuestas expuestas se pueden generar más empleos e ingresos para el Estado venezolano.

Noryelkis González/ Unión Radio