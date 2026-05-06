Onda Tropical N°1 se desplaza por el oriente del país

CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la onda tropical N°1 se desplaza por el oriente venezolano durante este miércoles 6 de mayo.

De acuerdo con el pronóstico, durante el día se espera cielo con nubosidad fragmentada y nubosidad acompañada de precipitaciones de intensidad variable en algunas zonas del país.

El Inameh detalló que las lluvias se registrarán en áreas de la Guayana Esequiba, Amazonas y Bolívar, además, no se descartan precipitaciones o lloviznas dispersas en zonas montañosas del estado Miranda y en los Andes.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio