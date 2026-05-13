AN avanza hacia un tabulador de tarifas para estacionamientos y nuevas regulaciones de servicio

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa (AD – Alianza Democrática) informó este miércoles sobre los avances alcanzados después de concluir la tercera mesa técnica de trabajo dedicada a la regulación de los estacionamientos en el país.

Tras calificar el encuentro como «muy productivo», el parlamentario anunció que ya avanzan con una propuesta de tabulador de tarifas que será presentada ante la comisión correspondiente en los próximos días.

Tarifas por horas y zonificación estratégica

Correa explicó que el nuevo esquema tarifario podría aplicarse bajo la modalidad de cobro por horas y no de forma plana, buscando un equilibrio justo para el ciudadano. Además,contó que la normativa no será uniforme para todo el territorio nacional, sino que se adaptará a la realidad económica de cada región.

«Hemos dividido a Venezuela en tres zonas, de acuerdo a su población y de acuerdo a sus ingresos. El tabulador se presentará mañana ante la comisión para ser llevado a la Cámara la próxima semana», puntualizó.

Regulación de estacionamientos de «Guarda y Custodia»

Uno de los puntos neurálgicos de la reforma es la inclusión de los estacionamientos de guarda y custodia, aquellos lugares donde permanecen los vehículos remolcados o recuperados por las autoridades tras un robo. Correa detalló que estos espacios también deben regirse por una tarifa establecida para evitar cobros discrecionales.

Responsabilidad civil y acceso a motocicletas

Asimismo, el diputado fue enfático al cuestionar las políticas actuales de muchos estacionamientos que intentan deslindarse de su responsabilidad ante siniestros o hurtos.

• Responsabilidad del prestador: Correa criticó los carteles que rezan «no nos hacemos responsables por objetos perdidos». «Si no se hacen responsables, ¿para qué están prestando el servicio? Hay que entrarle a eso», afirmó, señalando que la responsabilidad de quien presta el servicio debe ser garantizada.

• Inclusión de motocicletas: La nueva normativa pudiera exigir que los estacionamientos permitan el ingreso de motos, asegurando que estos vehículos también cuenten con espacios adecuados y seguros.

Finalmente, el parlamentario adelantó que la problemática de los denominados «cuidadores» informales será abordada en una sesión exclusiva la próxima semana. Este tema será tratado de manera exhaustiva para buscar una solución integral que complemente la regulación de los establecimientos formales.

Nota de prensa