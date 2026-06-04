Diputado Álvarez asegura que la ley del café protegerá la cadena de valor

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Andrés Avelino Álvarez, ve positivo la creación de la Ley para el Fomento y Promoción del Café que ya fue aprobada en primera discusión en el Parlamento porque le dará una «protección jurídica al caficultor venezolano».

Explicó que actualmente se discute «artículo por artículo» del instrumento en la segunda discusión para convertirla definitivamente en ley. Asimismo, aseguró que se han hecho diversas consultas.

«La ley es para respaldar la cadena de valor del café, comenzando por la parte más débil, el eslabón más débil de esa cadena de valor que es el campesino, el caficultor», afirmó en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

El también presidente de la Federación Nacional de Caficultores de Venezuela, sostuvo que el instrumento legal acompañará de manera técnica, estimulará la educación de las buenas practicas agrícolas, el manejo agronómico moderno del café, y la calidad con incentivo de apalancamiento.

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Álvarez comentó que actualmente la demanda nacional de café se aproxima a los dos millones de quintales, una cifra que considera «suficiente» para exportar que mantiene su crecimiento. «Ya se está exportando a 21 países», agregó.

«El 50% del café se exporta a Estados Unidos y estamos en una recuperación económica del sector cafetero, esa es la gran realidad», agregó.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio