Concurso IDEAS inició convocatoria para respaldar y reconocer los emprendimientos venezolanos

CARACAS.- El director ejecutivo de la fundación IDEAS, José Ramón LLovera, anunció la convocatoria para las inscripciones para todos los emprendedores interesados en participar en la edición 24 del concurso Ideas, una iniciativa que busca destacar y reconocer la labor de las diferentes iniciativas en el país.

En una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio , Llovera indicó que los interesados en participar deben ser mayores de edad y registrarse a través de la página oficial de la organización hasta el próximo 9 de julio.

El concurso reconocerá las iniciativas que abarquen el área social, digital y de negocios. Además, contarán con capacitación de dos semanas de manera virtual, por lo que los participantes lejanos a la capital podrán decir presente sin inconvenientes.

«24 años donde miles de venezolanos han pasado, más de 20 mil ideas donde algunas de ellas hoy son empresas (…) no tiene que ser algo super pensado, más bien el concurso permite que sientes y te sientes a escribir con un plan de negocio», detalló Llovera.

En lo que respecta a la edición anterior, Llovera indicó que el 50% de los participantes provenían del interior del país, lo que se traduce en las grandes intenciones que existen en todo el territorio para atender diferentes necesidades.

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