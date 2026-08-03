Proponen una hoja de ruta inclusiva para la reconstrucción de La Guaira

CARACAS.- Iván Cedeño y Carlos Teixeira, miembros del comité de la Red de sobrevivientes del estado La Guaira expusieron una hoja de ruta en la que se abordan pasos claves para la reconstrucción del litoral central, luego de los terremotos del 24 de junio, que incluya a toda la comunidad afectada.

Durante una entrevista en el programa Entre Líneas de Unión Radio, Teixeira explicó que este plan inicia con el cese de la emergencia operativa de manera gradual, entendiendo que aún existen personas desaparecidas y bajo los escombros, por lo que se debe dar un tiempo prudencial.

«Esta emergencia no puede cerrarse operativamente hasta que no se haya hecho el último esfuerzo y se hayan recuperado y además tengamos claro eso desde el punto de vista operativo», indicó Teixeira.

Por su parte, Iván Cedeño recalcó la importancia de incluir a los ciudadanos de La Guaira en el nuevo plan de restructuración, entendiendo la importancia económica que representa la entidad.

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