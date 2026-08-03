Banco argumenta que cerró cuentas de Organización Trump por posible lavado de dinero

MIAMI.- El banco estadounidense Capital One argumentó que cerró cientos de cuentas de la Organización Trump por «preocupaciones de lavado de dinero» ante una demanda del presidente Donald Trump que acusa a la institución de haberlas cancelado por «discriminación política».

La compañía sostuvo en un documento judicial ante la Corte del Distrito Sur de Florida, disponible en línea, que el cierre de las cuentas de las empresas de Trump ocurrió en 2021 tras «un proceso robusto» de «profesionales con décadas de experiencia en la aplicación de la ley».

«Capital One cerró las cuentas de los demandantes por razones de anti-lavado de dinero (AML, en inglés). Los cierres fueron el resultado de meses de análisis y de una revisión exhaustiva del equipo de AML de Capital One, de conformidad con las políticas del banco y las directrices regulatorias», aseguró el banco.

La empresa aseveró que las «acusaciones vagas de discriminación política no están respaldadas por ningún documento» de la demanda que la Organización Trump, del presidente y su familia, presentó en marzo de 2025 por haberles cerrado en 2021 unas 300 cuentas de la empresa y personales «con base en prejuicios políticos».

En las cuentas había millones de dólares de la familia Trump y entidades afiliadas, de acuerdo con la demanda, presentada en un tribunal del sur de Florida, donde el mandatario tiene su residencia principal en Mar-a-Lago.

La Organización Trump acusa al banco de violar las leyes de consumo de Florida y otros estados, y solicita una compensación por daños y perjuicios al denunciar que el banco les informó en marzo de 2021 de que cerraría sus cuentas en dos meses, sin ofrecerles opciones.

Pero el banco, que no detalló en los documentos públicos a qué «preocupaciones anti-lavado» se refiere, defendió el proceso, al aseverar que le dio a los demandantes «varios meses para encontrar nuevos servicios bancarios, lo que hicieron».

También aseveró que «los demandantes intentan mantener con vida sus erróneas acusaciones de discriminación política al especular que las preocupaciones de Capital One sobre la prevención del lavado de dinero eran un mero pretexto y al alegar que, de algún modo, fueron ‘engañados’ por la decisión de cierre permitida por contrato».

Esta querella se suma a otra del presidente en enero pasado por 5.000 millones de dólares, de igual forma en Florida, contra el mayor banco del país, JPMorgan Chase, al acusarlo de «excluirlo de sus servicios bancarios» tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, también con el argumento de «discriminación política».

EFE