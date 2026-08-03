Instalan mesas de trabajo para evaluar y planificar el crecimiento urbano en Lara

CARACAS.- Con el objetivo de evaluar y planificar el crecimiento urbano de la región en el etado Lara, las autoridades municipales instalaron mesas de trabajo.

Señalaron que el objetivo es normar las futuras edificaciones bajo criterios de seguridad.

En el encuentro participaron gremios e instituciones claves, tales como el Colegio de Ingenieros en el estado Lara y la Dirección de Planificación y Control Urbano de Barquisimeto.

El propósito es garantizar la máxima seguridad estructural ante el desarrollo de nuevas construcciones en Barquisimeto.

“Hemos orientado al compañero revisar los instrumentos jurídicos, en este caso las ordenanzas y adecuarlas; sobre todo garantizar la vida», expresó Yanis Agüero, alcalde de Barquisimeto.

El presidente de la Fundación Venezolana de Investiagciones Sismológicas, Luis Jiménez Villarroel, informó que los municipios Iribarren y Palavecino se mantienen como pioneros en la implementación de la microzonificción sísmica.

“Este conversatorio nos orienta en las acciones que debemos dar para la revisión de las normas en todas la áreas que están bajo la acción de sistemas de fallas”.

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