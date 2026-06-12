Gobierno exige a Trinidad y Tobago que tome las medidas necesarias ante nuevo derrame de petróleo

CARACAS.-El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, informó este viernes sobre un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que afecta el ecosistema marino y la actividad pesquera de Venezuela.

En un comunicado exigió al gobierno de la isla que asuma la responsabilidad y adopte las medidas pertinentes de forma inmediata para evitar que ocurra un nuevo derrame de hidrocarburos.

«Este evento supera en magnitud al ocurrido en mayo y confirma el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras», reza el comunicado de la cancillería.

El gobierno venezolano indicó que se reserva las acciones correspondientes ante las instancias internacionales competentes para «determinar responsabilidades, exigir compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares».

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Lourdes G. Soublette/Unión Radio