EEUU fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero

Miami.- Una jueza de Estados Unidos programó para el 8 de septiembre el comienzo del juicio contra el exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero y otros cargos.

Saab fue acusado formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de los fondos.

La jueza federal Lauren F. Louis aclaró en su orden que si el juicio con jurado, de dos semanas de duración, no puede celebrarse en ese período, será reprogramado.

El pasado 24 de julio, la defensa de Saab presentó una declaración de no culpabilidad ante la jueza Louis y solicitó que el caso fuera juzgado por un jurado.

Como parte del cronograma previo al juicio, la jueza convocó a ambas partes a una audiencia virtual el 1 de septiembre.

EFE/UniónRadio