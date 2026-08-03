Cortes eléctricos en Zulia afectan la actividad comercial

CARACAS.- Comerciantes informales en Maracaibo denuncian una baja en la afluencia de compradores debido a las constantes interrupciones del servicio eléctrico, que promedian entre cinco y seis horas diarias.

«Cuando se va la luz aquí no hay ventas, ya a la gente le da miedo meterse en los callejones a pasar el punto de venta porque piensan que los van a atracar», expresó Juan Urdaneta, comerciante del casco central de la entidad.

Ante esta situación, el uso de plantas eléctricas tampoco representa una solución definitiva debido a los costos de adquisición y mantenimiento de las mismas. Asimismo, equipos como ventiladores recargables y protectores para el internet reportan un aumento del 50% por la alta demanda.

«Ahora con los apagones, eso se utiliza y se vende todos los días», dijo Joselyn Villasmil, vendedora de la región.

La Cámara de Comercio evalúa las horas productivas perdidas en el sector formal durante este 2026, mientras que el empresariado zuliano espera soluciones definitivas.

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