American Airlines conectará a Miami con Maracaibo a partir de julio

CARACAS.-La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este viernes una frecuencia de vuelo desde Miami en EEUU hasta la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, a partir del próximo 14 de julio.

Según el comunicado, la línea aérea operará vuelos diarios entre Miami y Maracaibo con aeronaves Embraer 175.

El vicepresidente de Operaciones Internacionales y Servicio de Catering a Bordo, José A. Freig, afirmó que «nos enorgullece seguir ampliando nuestra presencia en el país con nuestro regreso a Maracaibo en julio, lo que refleja nuestro compromiso a largo plazo y confianza en el éxito del mercado en los próximos años”.

Los vuelos de Miami- Maracaibo saldrán a las 10:10 de la mañana y aterrizará a la 01:30pm; de Maracaibo- Miami partirán 02:10pm para llegar a su destino final a 05:15pm.

Con esta nueva ruta, la operación de American en Venezuela incluirá dos vuelos diarios a Caracas (CCS) y servicio diario a Maracaibo (MAR), todos conectados a través del principal hub internacional de la aerolínea en Miami (MIA), según indicó el comunicado emitido por la empresa.

Nota de prensa/Unión Radio