Productores alertan falta de acuerdo para el precio del arroz de cara a la cosecha

CARACAS.- El presidente de Fevearroz en el estado Portuguesa, José Luis Pérez, informó que, pese al acuerdo de pago de $0,40 por kilogramo de arroz establecido en el pasado mes de febrero, para el presente ciclo de invierno no se ha acordado el valor para la comercialización del cereal.

«Las industrias, inclusive, y los programas de financiamiento, no tienen definido el precio. Hay unos rumores donde el precio que estiman pagarle al productor está muy por debajo, inclusive, de ese precio acordado en febrero. Esto nos lleva a una preocupación porque todos sabemos que los costos se han incrementado durante estos meses», afirmó.

El dirigente también recalcó que de no corregirse estas distorsiones se rompería el ciclo de cuatro años de recuperación que venía experimentando el cultivo, lo que pondría en riesgo el empleo y la estabilidad de las zonas rurales.

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