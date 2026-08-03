147 venezolanos arribaron a Barcelona repatriados desde EEUU

CARACAS.- En un vuelo procedente de EEUU, arribaron al aeropuerto de Barcelona, estado Anzoátegui, 147 venezolanos en un vuelo de la Misión Vuelta a la Patria.

La información se dio a conocer a través de las redes sociales de la misión Vuelta a la Patria y del gobernador Luis Marcano.

Recibieron a los repatriados el presidente de la misión, Mervin Maldonado, el MG Rodríguez Cabello, el gobernador Marcano, la alcaldesa Sugey Herrera y un equipo de profesionales, cumpliendo los protocolos de protección integral.

Se trata del vuelo 165 procedente de EEUU.

Unión Radio