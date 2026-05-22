Presidenta encargada Delcy Rodríguez anuncia que se superarán las 500 liberaciones en las próximas horas

CARACAS.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que en las próximas horas se superarán las 500 liberaciones.

«Se que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas», dijo.

Al ofrecer un balance del proceso de amnistía y excarcelaciones, la mandataria explicó quienes no pudieron ser beneficiados de la Ley de Amnistía tuvieron un proceso distitno a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa de Convivencia y Paz, así como consultas que se han hecho con universidades y ONG.

Aseguró que el proceso ha llevado hasta el momento a alcanzar la cifra de 395 liberaciones.

«Le pido al Programa de Convivencia Democrática y Paz que se enfoque en este trabajo; Que podamos seguir viendo todo el sistema de Justicia Penal, desde el policía, el ciudadano, pasando por los órganos de instrucción, pasando por el sistema de Justicia; y ya el sistema judicial propiamente dicho, y las resultas», instruyó Rodríguez.

Pidió apoyo en esa dirección para lograr los objetivos.

Unión Radio