INTT reprograma restricción en ARC para este domingo por evento deportivo

CARACAS.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre -INTT- informa que debido a una reprogramación, la restricción vial previamente anunciada en la Autopista Regional del Centro, se llevará a cabo este domingo 24 de mayo a partir de las 5:00 a. m.

Se modificó la fecha inicial, prevista para este sábado 23, ante el cambio de agenda de un evento deportivo institucional.

El comunicado oficial del INTT señala que se restringe el tránsito para la 5ª Edición del Gran Fondo Batalla de Carabobo, cumpliendo con el artículo 81 de la Ley de Transporte Terrestre.

El evento de ciclismo de ruta de alta resistencia ha sido organizado conjuntamente por el Ejército y el club Comando Tri.

Se habilitará un solo canal de circulación en sentido Caracas -Carabobo. El cierre abarca desde la Alcabala 3 de la Autopista Valle-Coche (Distrito Capital), recorriendo la ARC hasta el sector Campo Carabobo.

El INTT insta a tomar previsiones, usar rutas alternas y seguir instrucciones de seguridad.

SPLL/Unión Radio