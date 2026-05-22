Más de 60 mil colombianos en Zulia están habilitados para votar en presidenciales del #31May

CARACAS.- Un total de 65 mil ciudadanos colombianos residentes en el estado Zulia podrán sufragar en la primera vuelta presidencial de Colombia, un proceso electoral que en el exterior se habilitará desde este lunes 25 de mayo y se extenderá hasta el domingo 31.

Las autoridades diplomáticas anunciaron que estarán operativas unas 45 mesas de votación en la sede del consulado neogranadino en Maracaibo, donde sufragarán al menos 51 mil electores.

El resto de los votantes están en Machiques de Perijá con 8.000 y San Carlos del Zulia con 6.000 ciudadanos registrados.

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