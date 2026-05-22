Barrett sostuvo encuentro con ministro de Minas para hablar sobre la inversión extranjera

CARACAS.- El jefe de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, se reunió este viernes con el ministro de Minas, Héctor Silva; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez.

A través de la cuenta en X de la embajada norteamericana en Caracas, se detalló que el encuentro se produjo para debatir la fase de recuperación económica del país, así como la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros.

«La nueva Ley de Minas representa un paso importante, por lo que alenté al Ministerio a seguir avanzando en consulta con el sector privado en un proceso que brinde previsibilidad y seguridad a los inversionistas. Empresas estadounidenses de alta calidad están listas para participar y aportar experiencia de vanguardia y valor a largo plazo para Venezuela», escribieron.

Me reuní con el Ministro de Minas, Héctor Silva, junto con el vicepresidente Sectorial de Economía Calixto Ortega y el presidente del Banco Central de Venezuela Luis Pérez, de las autoridades interinas, para impulsar la fase de recuperación económica del plan de @POTUS para… pic.twitter.com/xdrZrxmEex — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 22, 2026

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