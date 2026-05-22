El Gran Salón Vintage de Fundaprocura celebra 18 años transformando vidas

CARACAS.- El Gran Salón Vintage de Fundaprocura es una referencia de elegancia y generosidad, donde puedes encontrar piezas únicas de reconocidas casas de moda que van desde Carolina Herrera, Prada, Gucci, Louis Vuitton hasta Zara, Mango, Banana Republic, entre otras marcas de visibilidad mundial.

Nació hace 18 años y hoy gracias a un gran voluntariado dirigido por Ana María Zubillaga y Mariló Fernández se ha hecho posible esta nueva edición.

La muestra que se ofrecerá es donada en su totalidad por amigos y aliados de la fundación; contemplando diseños vintage y contemporáneos que son clasificados y curados impecablemente, cobrando un nuevo significado al ser vendidos en un rango de 5 a 40 dólares, con algunas excepciones. La recaudación total va destinada a la donación de silla de ruedas, programas de formación de maestros de luthería y terapias de rehabilitación.

Este lunes 8 de junio la gran venta se realizará en una nueva locación, El Salón Decibeles en Parque Cerro Verde, donde el equipo de Fundaprocura se encargará del montaje y reposición de racks en prendas deportivas, formales y casuales, para que el público pueda encontrar, entre las 9:00 AM y 8:00 PM esos tesoros. Además, el espacio contará con asesores y múltiples probadores para que la experiencia de compra sea completa.

Diseño ganador Vintage Creations IV edición

Este concurso en su 4ta edición, invitó a creativos a diseñar la camisa oficial que usarán las voluntarias y que también estará disponible para la venta el día del evento. Este año, la ganadora es Sofia Aldana, estudiante de diseño del Instituto de Diseño de Caracas. Te invitamos a conocer más de su trabajo a través de su instagram @sofidisegno

Nota de prensa