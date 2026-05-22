Persiste la emergencia hídrica en el estado Sucre con más de 80 días sin agua

CARACAS.- Persiste la emergencia hídrica en el estado Sucre con mas de 80 días sin agua tras el colapso del túnel trasvase del Turimiquire, que mantiene a las familias en la búsqueda de alternativas para cubrir las necesidades básicas.

Hasta $30 puede costarle a una familia abastecerse de 1.000 litros de agua a través de camiones cisterna a partir de la suspensión del servicio de agua en los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta.

“Hemos gastado recursos económicos que no estaban en el presupuesto al tener que comprar agua potable recargando botellones, donde gastamos más gas hirviendo el agua potable», contó Alejandro Rincones, afectado.

La emergencia hídrica también afecta la rutina académica en los distintos niveles educativos según los docentes de las carreras ligadas al área de la salud de la Universidad de Oriente.

“Los estudiantes universitarios no pueden culminar totalmente las prácticas. Tenemos que estar cargando agua seis pisos, cinco pisos en la Escuela de Enfermería para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas», explicó Pedro Carvajal, representante del Colegio de Bioanalistas.

Autoridades regionales informaron que en la zona continúan los trabajos para asistir la emergencia que afecta a más de 300.000 familias.

“A los problemas siempre le vamos a dar la cara y estamos muy atentos, no hemos descansado y a veces la tarea no se divulga completa”, aseguró la gobernadora de la entidad, Jhoana Carrillo.

Unión Radio