Sector minero creció al menos 81 % en 2025

CARACAS.- Autoridades del sector minero informaron sobre un crecimiento del 81 % en 2025, así como la inversión privada que representa el 40% del procesamiento aurifero.

«Nosotros debemos sincerar lo que son los tributos, los costos de los insumos, porque una de las cosas que se ha venido trabajando, es poder hacer sustentable cualquier negocio; en este caso, el minero», afirmó el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva.

Por otra parte, abogó por garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros.

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