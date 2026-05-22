Autoridades anunciaron reactivación de vuelos internacionales en Aeropuerto de Maturín

CARACAS.- Los vuelos internacionales se reactivarán en el Aeropuerto de Maturín el próximo mes de junio, según anunciaron autoridades.

Los vuelos hacia República Dominicana y Trinidad y Tobago desde esas instalaciones fueron suspendidos en 2024 por el Instituto Nacional de Aeronáutida Civil.

“El próximo mes estaremos dando inicio al primer vuelo internacional, la reapertura de los vuelos internacionales desde el Aeropuerto Internacional de Maturín», indicó el gobernador de Monagas, Ernesto Luna.

Asimismo, anunció que rehabilitarán la pista de la terminal aérea.

«Estos trabajos van a comenzar la próxima semana, ahí vamos a estar desarrollando un trabajo propio de escarificación para la colocación de la mesa asfáltica requerida y necesaria para esta pista», aseguró el mandatario regional.

Unión Radio