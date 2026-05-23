Canciller colombiana está en Venezuela y supervisó reapertura del consulado en Barquisimeto

BARQUISIMETO.- La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, arribó a Venezuela para cumplir una agenda de trabajo, según informó la Embajada de Colombia en Caracas , a través de sus redes sociales.

La diplomática fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo.

El propósito de la visita de Villavicencio es participar en el acompañamiento y proceso de apertura de los consulados de Colombia en Venezuela.

La diplomática sostuvo un encuentro con el equipo de trabajo del Consulado neogranadino en la capital larense, para supervisar el proceso de reapertura, modernización de la sede consular en la entidad.

Tras su paso por Lara, la agenda de la ministra de Relaciones Exteriores contempla trasladarse hacia Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui para continuar con las actividades de reactivación consular institucional antes de concretar reuniones bilaterales de alto nivel en Caracas.

SPLL/Unión Radio