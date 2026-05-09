Derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago afecta costas venezolanas

CARACAS.- El Gobierno nacional informó que un derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago genera una «grave afectación ambiental» las zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro.

En un comunicado, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, expresó «su preocupación ante la comunidad internacional por el derrame» y advierte «impactos sobre áreas marinas, costas, ecosistemas sensibles y comunidades pesqueras venezolanas», según reportes técnicos preliminares.

Las evaluaciones realizadas por las autoridades venezolanas «evidencian riesgos severos para manglares, humedales, fauna marina y recursos hidrobiológicos estratégicos para la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico de la región», señaló Caracas.

Asimismo, se han registrado «afectaciones sobre especies vulnerables y ecosistemas de alta sensibilidad ambiental».

«El Gobierno bolivariano ha instruido a la Cancillería para que, de manera inmediata, solicite toda la información pertinente sobre este incidente, así como el correspondiente plan de acción para la mitigación y contención del derrame», reza el comunicado, compartido en redes sociales por el canciller, Yván Gil, y otras autoridades.

Asimismo, Venezuela exigió «el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el derecho internacional ambiental y la adopción urgente de medidas de reparación frente a los daños ocasionados».

Unión Radio / EFE