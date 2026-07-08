Delcy Rodríguez evaluó junto a equipo israelí plan de remoción de escombros en La Guaira

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con autoridades nacionales y de Israel para coordinar las fases del plan de despeje y remoción de escombros en el estado La Guaira.

La reunión tuvo como objetivo fundamentar un diagnóstico desarrollado junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que está estimado en un millón 25 mil toneladas el volumen total de desechos materiales generados tras los terremotos.

La estrategia contempla el uso de mecanismos de demolición controlada y el procesamiento técnico y seguro de los residuos, orientados a rehabilitar los espacios urbanos garantizando el resguardo de las comunidades locales.

En la reunión participaron vicepresidente sectorial de Obras Públicas, Juan José Ramírez, la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira Fernández y el presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura y ministro de Transporte, Francisco Garcés por Venezuela; mientras que las autoridades israelíes fueron el embajador, Ghassan Tarif y el miembro de la Comisión Técnica de esa Nación, Elad Edry.

Unión Radio/Prensa Presidencial