En Carabobo exigen cronograma de cortes y tarifas ajustadas del servicio eléctrico

CARACAS.- Habitantes del municipio San Diego, estado Carabobo, exigen un cronograma de cortes eléctricos y tarifas ajustadas a la prestación del servicio.

El concejal del municipio, Israel Figueredo, rechaza los altos cobros del servicio de electricidad cuando este es deficiente.

«La realización de una mesas técnicas para revisar las facturas altísimas que están cobrando Corpoelec en el servicio a nuestros vecinos de San Diego; en algunas partes llegó a 10 mil bolívares, entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué si no estás garantizando el 100 % del servicio a nuestros vecinos por qué tienes que cobrar el 100 %?».

Mientras que la habitante Adriana Ochoa asegura que «tenemos un gran problema», ya que a la falta del sistema eléctrico se le suma la falta de gas y con eso «estamos a la expectativa y no nos atrevemos a cocinar porque estamos esperando a ver cuándo nos ponen el servicio».

Unión Radio