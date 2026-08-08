Establecen tabuladores con tarifas de transporte público en Maturín

CARACAS.- El director de transporte de la Alcaldía de Maturín, José Maza, informó que ya están listos los tabuladores con las nuevas tarifas del transporte público.

«Un ajuste de 0.25 centavos de dólar que comenzó a regir a partir de este 1 de agosto. Caripito va a pasar a 1.450 bolívares a partir de este momento, Punta de Mata pasará a 1.450 bolívares. Vamos a seguir trabajando en el municipio en la entrega de tabuladores de precio de las 65 operadoras de servicio que están disponibles».

Maza afirmó que los usuarios del transporte podrán denunciar irregularidades en el terminal interurbano.

Unión Radio