Min. Alimentación distribuye más de 20 mil toneladas de alimento en el país

CARACAS.- El ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, informó que se han distribuido más de 20.000 toneladas de alimento a través de más de 550 ferias de campo.

«Hemos visto una muestra significativa de más de 556 ferias de campo soberano que en este momento están distribuyendo en todo el territorio nacional más de 20.000 toneladas. Se estima que más de un millón de familias son beneficiadas por esta política alimentaria y sobre todo por la modalidad de distribución».

Agregó que en un fin de semana se pueden llegar a distribuir más de 35 toneladas de familias.

Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, anunció que en la ciudad capital las jornadas de distribución comienzan los jueves y se llevan más de 800 toneladas en toda la entidad hasta el domingo.

«Aquí en La Vega son 54 toneladas, pero a nivel de Caracas son 820 toneladas que están en diferentes comunas. Y no es nada más la alimentación porque también están la jornada social integral, de medicina, de salud con los médicos atendiendo al pueblo».

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