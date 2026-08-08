Vicerrectorado Académico de la UCV y Embajada de Portugal atendieron a 500 personas afectadas por los sismos en Naiguatá

CARACAS.-?El Vicerrectorado Académico de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Embajada de Portugal en Venezuela atendieron este sábado 8 de agosto a unas 500 personas afectadas por el doble sismo registrado el pasado 24 de junio, durante una jornada cultural, recreativa y solidaria desarrollada en Naiguatá, estado La Guaira.

La actividad se realizó en el Centro de Distribución Virgen de Coromoto, ubicado en la parroquia San Francisco de Asís, y estuvo dirigida a niños, jóvenes y familias cuyas viviendas resultaron afectadas por las grietas ocasionadas por los movimientos telúricos. En Naiguatá, 75 viviendas resultaron afectadas por el doble sismo.

La jornada fue encabezada por la vicerrectora académica de la UCV, María Fátima Garcés, y el embajador de Portugal en Venezuela, Manuel Frederico Pinheiro da Silva, con la participación del Instituto Camões, Cáritas Venezuela, la ONG Regala una Sonrisa, la Sociedad de Beneficencia de Damas Portuguesas, el Club Puerto Azul, la Fundación AMI y distintas dependencias y organizaciones de la UCV.

Como parte de la iniciativa, los niños disfrutaron de juegos, dinámicas, bailes y actividades recreativas, además de clases de portugués impartidas por docentes del Departamento de Lengua Portuguesa de la UCV. También participaron los integrantes de la Asociación Cultural Grupo Folclórico Os Lusíadas y los payasos de la ONG Regala una Sonrisa.

La atención incluyó además consultas odontológicas y psicológicas a cargo de profesionales de las facultades de Odontología, Humanidades y Educación de la UCV.

Garcés destacó que la Universidad Central de Venezuela continúa ampliando su equipo de voluntarios preparados en distintas áreas y resaltó la incorporación de la Brigada Humanitaria de los Modelos de Naciones Unidas, como parte de la respuesta de la institución ante las necesidades surgidas tras los sismos.

Por su parte, Pinheiro da Silva resaltó el carácter positivo del encuentro y el propósito de llevar alegría y acompañamiento a las familias afectadas, junto con profesionales de las áreas educativas, psicológicas y médicas y representantes de organizaciones luso-venezolanas.

El agregado social de la Embajada de Portugal, Paulo Valor, señaló que estas actividades representan una oportunidad para acompañar a las comunidades afectadas y fortalecer los vínculos entre Venezuela y Portugal.

La jornada culminó con una degustación de perros calientes organizada por integrantes de la comunidad portuguesa de El Junquito.

Con información de la Embajada de Portugal en Venezuela y el Vicerrectorado Académico de la UCV.