Más de 50 mil viviendas fueron evaluadas en estados afectadas por los terremotos

CARACAS.- La presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faria, informó este sábado que el balance en los estados afectados por los terremotos arroja que más de 50 mil viviendas han sido evaluadas y 59 % tienen etiqueta verde.

«Llevan un registro de 52.664 inspecciones de las cuales, la buena noticia, es que el 59 % ha dado verde (…). Luego nos venimos a La Guaira, los resultados de las inspecciones son 15.888 inspecciones realizadas donde el 58 % da la etiqueta verde y amarillo 23 % y 5.051 viviendas rojas de las cuales 967 edificaciones colapsaron y el resto, 4.084, son susceptible a una segunda revisión».

Faria aseguró que fueron registradas más de 110 mil personas en La Guaira. Mientras que unos 30 mil ciudadanos están en campamentos transitorios.

Asimismo, afirmó que más de 13 mil viviendas con etiquetas verdes o amarillas de las entidades afectadas están en procesos de reconstrucción.

«Estamos haciendo las labores de ingeniería para devolver la vivienda en completa seguridad. Para eso está el concurso de todo un ejército de más de 3 mil ingenieros, especialistas estructurales, patólogos que están haciendo los estudios para determinar cuál es la reparación que se tiene que hacer», señaló.

Añadió que de las 13 mil viviendas en reparación el 73 % son apartamentos y el resto, 3.724, son casas.

Unión Radio