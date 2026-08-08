Hospital de campaña de Reino Unido culminará el domingo su misión tras sismos en Venezuela

CARACAS.- El Equipo Médico de Emergencias de Reino Unido (UK EMT) culminará el domingo, 9 de agosto, su misión en Venezuela tras atender a 3.000 personas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio, informó este sábado la Embajada británica en Caracas.

«Durante seis semanas de actividades, el UK EMT asistió a unas 3.000 personas afectadas por los terremotos, incluyendo a mujeres embarazadas o en trabajo de parto, niños, niñas y personas con enfermedades o lesiones graves», señaló la embajada en un comunicado publicado en Instagram.

El texto explicó que el equipo trabajó siete días a la semana junto a estudiantes de medicina venezolanos que actuaron como traductores.

El UK EMT, prosiguió el mensaje, proporcionó atención primaria de salud en un hospital de campaña instalado en Caraballeda, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Además, la unidad asistencial ofreció servicios complementarios como atención odontológica y apoyo en salud mental y desplegó clínicas móviles en comunidades cercanas para atender a quienes no podían trasladarse hasta el hospital.

«Todo el equipamiento, los medicamentos y los insumos médicos que el Reino Unido trajo a Venezuela serán donados a centros de salud locales, contribuyendo a garantizar la atención a pacientes durante mucho tiempo», explicó la embajada de Reino Unido.

Igualmente, el comunicado dijo que la donación, valorada en casi un millón de dólares, incluye «suficientes medicamentos para atender a 10.000 personas durante tres meses».

EFE