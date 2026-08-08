Delcy Rodríguez y sector financiero evalúan fuente de recursos para reconstrucción tras terremotos

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó en una jornada de trabajo junto al equipo económico nacional y autoridades del sector financiero para evaluar las fuentes de financiamiento destinadas a atender las afectaciones causadas por los terremotos del pasado 24 de junio, la revisión del avance en las obras de infraestructura de emergencia y el seguimiento integral a los ejes de la Agenda Económica Nacional.

En la reunión abordaron mecanismos de apalancamiento para diversos proyectos de reconstrucción urbana y protección para optimizar la ejecución de recursos estatales.

En la mesa de trabajo participaron el vicepresidente sectorial de Economía y presidente del Banco de Venezuela, Calixto Ortega; la vicepresidenta sectorial administrativa y de Gobierno Digital y ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández; el presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez; y el viceministro de Hacienda y vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Cristian Hernández.

Unión Radio / Nota de prensa