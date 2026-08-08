Incrementan los hospedajes en Anzoátegui tras la llegada de vuelos internacionales

CARACAS.- La presidenta de la Cámara de Turismo de Anzoátegui, Marbely Zambrano, informó que la llegada de vuelos internacionales al estado incrementa las solicitudes de hospedajes en hoteles y sitios turísticos.

«El aeropuerto internacional (de Barcelona José Antonio Anzoátegui) fue aperturado por la transición de Maiquetía y nos comentan que están viviendo por los vuelos y se quedan uno o dos días dentro del hotel y conocen algunas actividades dentro de ella».

La representante gremial expresó que julio fue bajo en cuento a la fluctuación, pero en agosto «se ha empezado a incrementar la ocupación».

Asimismo, los prestadores de servicio y hoteles de la entidad están preparados para recibir a los turistas.

Unión Radio