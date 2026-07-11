Gobierno nacional entregará primeras viviendas en dos semanas

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregará las primeras 200 viviendas en dos semanas. El funcionario no precisó en qué zona estarán ubicadas las soluciones habitacionales, pero insistió en que hay una búsqueda acelerada de terrenos para la construcción de viviendas y ciudades antisísmicas.

«Nos fuimos un poco más hacia el oriente de Caraballeda y Tanaguarena y encontramos algunos terrenos en Naiguatá y Los Caracas y también tenemos un gran espacio hacia la zona de La Sabana. Entre Osma y Chuspa hay una gran extensión de terreno que podría servir para un plan maestro para todo el estado La Guaira«, explicó.

Rodríguez afirmó que se trata de unos 40 terrenos que no están cerca de la zona costera y que suman 584 mil metros cuadrados para la construcción de viviendas.

«No sabemos cuántas viviendas se pueden construir porque en este momento se están haciendo los estudios geológicos de suelo y de capacidad que tienen esos terrenos para recibir las viviendas. Lo que si es seguro es que serán viviendas y edificios de bajo nivel de pisos cada uno, en el caso concreto de La Guaira«, dijo.

Balance de búsqueda

Tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio el número de fallecido asciende a 4.333.

Jorge Rodríguez detalló que del total de personas que murieron hay 315 cuerpos sin identificar, debido a problemas con las huella dactilares o porque no han logrado ser reconocidos. La cifra representa 7 % de los fallecidos.

«A cada una de esas personas se les tomó una muestra fotográfica y de piel para su posterior identificación«, expresó.

La cifra de heridos, según el balance ofrecido por Rodríguez, se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90 %.

El balance ofrecido por el presidente del Parlamento refiere que el número de edificios afectados se mantiene en 856 y en 190 las estructuras colapsadas.

El diputado afirmó que 9.766 toneladas de alimentos han sido distribuidos, así como 13,9 millones de litros de agua.

Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31.837) y el de voluntarios registrados (30.197).

De igual forma, Rodríguez también informó que la cantidad de campamentos para damnificados se ubica en 94 con más de 18.000 personas distribuidos de la siguiente forma:

40 campamentos en Caracas con 6.133 ciudadanos.

28 campamentos en La Guaira con 10.981.

26 campamentos en Miranda con 1.323.

Hasta este sábado se han registrado 1.223 replicas, tras el doblete sísmico del 24 de junio.

Escombros generados por estructuras colapsadas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que debido al colapso de estructuras, se estima que hay un millón 280 mil toneladas de escombros.

«Estamos procurando mecanismos para que algunos de esos escombros puedan ser utilizados, lo que si es completamente seguro es que no se van a lanzar al mar«. afirmó.

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