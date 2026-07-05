Al menos 23 colombianos fallecieron en Venezuela tras el doblete sísmico

CARACAS.- El Gobierno de Colombia no tiene estimaciones sobre el número de connacionales que pudieran estar radicados en la zonas que resultaron afectadas por los movimientos telúricos. El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, aseguró que de manera preliminar, 23 de sus connacionales fallecieron.

«En la morgue se identificaron a 23 colombianos, pero ha sido porque empezaron a aparecer cadáveres, porque empezaron a remover escombros«, expresó.

El diplomático informó que entre el próximo martes y miércoles arribará al país un grupo de especialistas en medicina legal para ayudar en el proceso de identificación de cuerpos.

Servicios consulares

Aun no existe una fecha definida para el reinicio de las actividades consulares de Colombia en Venezuela.

«Estamos detallando el procedimiento a realizar, dado que hay muchos colombianos con necesidad de documentos que quieren retornar al país, también de colombianos que están buscando acompañar a sus familiares aquí en Venezuela«, afirmó.

El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, instó a sus connacionales a estar atentos a la información oficial que publicarán, en los próximos días, a través de la Cancillería y el Consulado en Caracas, a fin de conocer la fecha de reinicio de los servicios consulares.

Derlys Marchán Pérez / Unión Radio