Conexión vial entre Carabobo y Falcón sigue cerrada debido a los daños provocados por los terremotos

CARACAS.- A consecuencia del terremoto, la redoma de Palma Sola, vía que conecta a los estados Carabobo y Falcón, sufrió una grieta de aproximadamente seis metros de profundidad que ameritó el cierre del paso y la habilitación de una vía alterna temporal para el tránsito de vehículos livianos y transporte de carga.

Fuentes en el sitio indicaron que se han hechos inspecciones, pero se desconoce cuándo iniciarán los trabajos de rehabilitación de la vialidad.

En el lugar permanecen guardias de la policía nacional, la policía del estado y del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad.

Unión Radio