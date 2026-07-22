Academia y empresa se unen para la formación académica en frontera colombo-venezolana

CARACAS.- Fedecámaras Táchira y la Universidad de Los Andes, núcleo Táchira crearán un convenio de integración y formación para la zona de frontera.

De esta manera, la academia y la empresa se unen para dar paso a la formación académica en frontera, que permita perfilar el área limítrofe colombo-venezolano, como una zona económica de primera línea.

“Las distintas tareas de formación, de emprendimiento que realicen, van a tener el apoyo desde la dirección de Asuntos de Frontera, como sector empresarial, cátedra libre, diplomados, que tengan que ver con la formación, preparación no solo de profesionales, sino de estudiantes, técnicos que vivan en el norte de Santander o en la zona fronteriza, debemos estar al al lado de esos proyectos» expresó el director de Asuntos de Frontera de Fedecáramaras Táchira, Johnson Delgado.

Consideran los empresarios que este es el momento de impolmementar modelos de formación en esa zona del país.

“A través de la ULA; de sus profesionales, se pueden impartir estos talleres de fomracionón, en esta nueva etapa que está viviendo Colombia y Venezuela, de estas relaciones que se están fortaleciendo», añadió Delgado.

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