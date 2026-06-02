Fundaprocura recibió 20 sillas de ruedas donadas por NextStep

CARACAS.- La Fundación Venezola Pro-Cura de la Parálisis (Fundaprocura) recibió un donativo de 20 de sillas de ruedas estándar por parte de la empresa proveedora de soluciones integrales para el sector salud NextStep.

El donativo forma parte de una estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de NextStep, que tiene como objetivo impulsar la movilidad, el bienestar familiar y el acceso a nuevas oportunidades.

La dotación fue distribuida para potenciar el impacto en la comunidad: 15 sillas de ruedas destinadas a los beneficiarios regulares que integran los programas de asistencia de Fundaprocura y los cinco restantes a familias seleciconadas mediante una dinámica interactiva e las plataformas digitales de la empresa.

«No quisimos elegir al azar, ya que la necesidad es grande y era fundamental garantizar que la ayuda llegara a quienes realmente fuera de utilidad. Para ello, contamos con el valioso apoyo de Fundaprocura, que nos ayudó a evaluar y validar a estos cinco ganadores», aseguró Adolfo Augusto Calzadilla, director ejecutivo de NextStep.

Añadió que la labor social de la compañía proseguirá y que son un gran voluntariado en diversas áreas de acción.

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