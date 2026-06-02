Presentan candidatura de Rosa Cucunubá y Octavio González para la FCU-UCV

CARACAS.- Este miércoles anunciaron oficialmente la candidatura de Rosa Cucunubá a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), acompañada por Octavio González como aspirante a la vicepresidencia.

Ambos líderes encabezarán la fórmula de la plancha “Elecciones Libres” en los próximos comicios universitarios que se llevarán a cabo el 26 de junio.

Rosa Cucunubá es una joven estudiante y líder universitaria de la Escuela de Derecho de la UCV, actualmente ejerce como vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV) y forma parte de la organización no gubernamental CEDICE Libertad.

Por su parte, Octavio González, estudiante de la Escuela de Derecho de la UCV, actualmente es consejero universitario principal y el candidato con mayor votación universitaria en la elección de noviembre de 2024 para la instancia del cogobierno.

Con la fórmula Cucunubá-González, la plancha Elecciones Libres se presenta como una alternativa sólida orientada a la defensa de la autonomía universitaria, la modernización institucional y el acompañamiento directo a las necesidades de la comunidad estudiantil de la UCV.

Nota de prensa