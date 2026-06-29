Despliegan equipo de ingenieros y arquitectos en estados afectados por terremotos

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que un grupo de arquitectos e ingenieros se desplegarán hasta los estados Miranda, Caracas y La Guaira, para evaluar los daños en las infraestructuras, luego de los dos terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles 24 de junio.

«Están verificando la habitabilidad de viviendas que fueron impactadas por los terremotos. Ya tenemos una clasificación de quienes perdieron sus viviendas y deben ser atendidos de inmediato en campamentos transitorios. Igualmente, el Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible. Hay miles de soluciones antes de que finalice este año. Estamos en reuniones con expertos y organismos internacionales que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas y mediatas», aseguró.

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