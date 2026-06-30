Un segundo grupo de rescatistas cubanos llega a Venezuela

LA HABANA.- El segundo grupo de una brigada de rescatistas de Cuba llegó a Caracas para apoyar las operaciones de búsqueda y salvamento de personas por el impacto del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, informaron este martes medios estatales.

La brigada está conformada por 13 cubanos, entre ellos especialistas en medicina forense, así como varios médicos que forman parte de la brigada Henry Reeve de la isla, que durante más de una década asistió en diversos desastres y crisis sanitarias internacionales.

Este segundo grupo se suma así a la primera brigada de rescatistas de Cuba que llegó a Caracas este domingo y a las labores que ya desarrollaban en territorio venezolano los médicos y enfermeros de la brigada de sanitarios cubanos.

EFE