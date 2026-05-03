Cierran por 15 días el paso en el puente Francisco de Paula Santander

CARACAS.- El Ministerio de Transporte informó este domingo sobre el cierre total por 15 días del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, con Pedro María Ureña, de Táchira, debido a labores de rehabilitación.

«Instamos a los conductores y población en general a tomar sus previsiones, ante las labores que ejecuta la fuerza trabajadora en pro del bienestar de todas y todos», indicó el Ministerio.

Además, informó que la medida se hizo efectiva desde este domingo, aunque no precisó el tipo de rehabilitación que se estará realizando en el puente.

El sábado, luego de una inspección técnica motivada a las recientes crecidas del río Táchira, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de Cúcuta informó sobre una falla en las bases de la estructura que afecta seriamente el lado venezolano y compromete tanto los cimientos como la parte superior.

Unión Radio/EFE