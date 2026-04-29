China insta a EEUU levantar sanciones y bloqueo contra Cuba

CARACAS.- El portavoz de la Cancillería de China, Lin Jian, instó a Washington cesar el bloqueo, sanciones y cualquier amenaza que mantenga Estados Unidos contra Cuba.

«China apoyará firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales. Pekín insta a EEUU a que ponga fin de inmediato al bloqueo, a las sanciones y a cualquier forma de amenaza y presión contra Cuba», pidió Jian.

Asimismo, aseguró que «inventar pretextos, calumniar y denigrar» al país caribeño no tiene justificación para el bloqueo «bárbaro e ilegal» que sostiene EEUU contra Cuba.

Jian acotó que la relación entre China y Cuba es «genuina y respetable».

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