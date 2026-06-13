Chile envía nueva ayuda humanitaria a Bolivia por desabastecimiento

SANTIAGO DE CHILE.- Chile envió este sábado 6 toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia para enfrentar el desabastecimiento de productos esenciales producido por las protestas y los bloqueos de carreteras.



«Chile siempre apoyará a los países vecinos y amigos que requieran de nuestra cooperación. Por eso, seguimos ayudando al pueblo boliviano ante la situación que atraviesa”, señaló en un comunicado el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.



El primer paquete con ayuda humanitaria partió el 21 de mayo en un avión de la Fuerza Aérea de Chile, que también aterrizó en La Paz.



Las protestas y bloqueos contra el Gobierno de Rodrigo Paz ya completan 38 días y son promovidos por sindicatos campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).



La crisis ha dejado al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica, además de pérdidas económicas estimadas en 2.500 millones de dólares.



«Reiteramos nuestro respaldo al Gobierno de Bolivia, hacemos un llamado al diálogo y a una solución pacífica, y reafirmamos el respeto irrestricto de las instituciones democráticas”, añadió el canciller.



Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, con excepción del periodo comprendido entre 1975 y 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.



Paz, que asistió a la investidura del mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, en marzo pasado, ha manifestado reiteradas veces su intención de avanzar en una nueva agenda comercial con Chile, sin dejar de lado la aspiración marítima que su país arrastra hace décadas.



En noviembre del año pasado, el expresidente progresista Gabriel Boric (2022-2026) asistió a la investidura de Paz, con quien se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años.

EFE

