Chacao evalúa 3.100 estructuras y contabiliza 26 inmuebles en clasificación de alerta hasta el momento

Caracas.- A 16 días del doblete sísmico que afectó la municipalidad y el resto del territorio nacional, el alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, informó que la jurisdicción ya se encuentra en la cuarta etapa de su protocolo de emergencia, enfocada en la evaluación técnica de las infraestructuras. Tras iniciar una fiscalización exhaustiva desde el epicentro o «zona cero», la máxima autoridad municipal detalló que el despliegue abarca 3.100 estructuras residenciales, comerciales y empresariales.

En entrevista para Unión Radio con el programa «A Tiempo» aseguró que «a medida que se amplía este radio, todos los criterios están saliendo en verde, es decir, que las casas, mejor dicho, los edificios, no tienen afectación».

Con respecto a las edificaciones que presentan mayores daños, Duque precisó que hasta el momento se contabilizan 26 inmuebles bajo la clasificación de alerta. No obstante, aclaró que esta categorización no es definitiva ni implica un derribo obligatorio de las estructuras. «El criterio rojo no necesariamente es una sentencia a muerte, es simplemente que lo pasamos a una mesa técnica», afirmó.

Sobre estos casos, comunicó que ya se han completado los diagnósticos de los primeros 10 casos a través de ingenieros especialistas, obteniendo resultados favorables y reparables en ocho de ellos hasta el momento.

Para contrarrestar la compleja situación económica del municipio, compuesto en su mayoría por pensionados o personas de edad avanzada, la autoridad diseñó una estrategia financiera de apadrinamiento para costear las reparaciones estructurales de miles de dólares que los condominios no pueden asumir por cuenta propia.

«Yo ya me reuní con 26 bancos, 22 empresas de seguro, y 50 de los contribuyentes principales de Chacao, ya a estos les estamos ofreciendo descuentos o beneficios tributarios, en los próximos dos años, para que ellos apadrinen un edificio», explicó Duque, resaltando la importancia de proteger la integridad comercial y residencial de la zona de manera unificada.

A la par de las evaluaciones técnicas, la gestión municipal priorizó la atención humana de los damnificados mediante un convenio directo con el sector hotelero local. «Preferimos hacer la inversión de alquilar estas 280 habitaciones dentro de Chacao, y estos vecinos, en su mayoría de adultos mayores, están en Chacao, en habitaciones de hoteles, las cuales preparamos por dos meses», indicó el alcalde.

Roberto Rivas Ortega / Unión Radio