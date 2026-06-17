Caracas será sede del Congreso Mundial del retail el #23Jun

CARACAS.- El profesor del IESA y experto en retail, Víctor Roa, informó que el próximo 23 de junio se celebrará en el Hotel Eurobuilding de la ciudad de Caracas la segunda edición del Congreso Mundial del Retail, en donde asistirán importantes empresas relacionadas con la materia.

El evento que es impulsado por la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), se llevará a cabo desde las 08:00 de la mañana y con una afluencia de aproximadamente 600 personas.

«Los invitamos a inscribirse (…) está creado para que la experiencia sea mar cercana», comentó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

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Roa destacó que el congreso está diseñado para las personas que poseen modelos de negocios y tiendas para que «vean que efectivamente se están haciendo cosas» y que pueden conseguir una cantidad importante de proveedores para ayudarlos en su proceso.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio