Capturan a tres presuntos implicados en la muerte de un oficial en Caracas

CARACAS.- Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) capturaron a tres presuntos implicados en el homicidio del oficial Ciro Gavidia, ocurrido el pasado 17 de junio en la avenida San Martín de Caracas.

Entre los sospechosos fueron detenidos en una vivienda ubicada en el kilometro 16 de El Junquito, se encuentran dos hombres y un adolescente.

Las autoridades identificaron a los sospechosos como Deivid González de 19 años, Elvis Monteros de 21 años y un joven de 16 años, quien fue señalado como el presunto autor material del crimen.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el funcionario fue asesinado para despojarlo de su arma reglamentaria.

Las autoridades recuperaron el arma de fuego del funcionario fallecido, el arma y la motocicleta utilizada por los supuestos antisociales durante hecho.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio